Obniżka stóp procentowych podbiła oczekiwania inflacyjne

Liczba klientów w bankach, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej i przynajmniej raz w miesiącu logują się do niej, zmniejszyła się do około 22,5 mln, co stanowi spadek o 1 proc. w stosunku do I kwartału 2023 r. W II kwartale 2023 r. liczba rachunków klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła ponad 42,5 mln. Nastąpił tutaj wzrost o 1 proc. w stosunku do kwartału poprzedzającego.