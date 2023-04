Jak podał w poniedziałek GUS, produkcja budowlano-montażowa w marcu zmalała o 1,5 proc. rok do roku po zwyżce o 6,6 proc. w lutym i 2,4 proc. w styczniu. O ile te dwa ostatnie odczyty wyraźnie przebiły oczekiwania ekonomistów, o tyle marcowy jest rozczarowujący. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie szacowali, że produkcja budowlana wzrosła o niespełna 1 proc. rok do roku.

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlana była w marcu o 1,4 proc. mniejsza niż przed rokiem, ale aż o 2 proc. mniejsza niż w lutym, gdy z kolei wzrosła 0,8 proc. w styczniu.

Jak zauważyli na Twitterze ekonomiści z banku Pekao, przyczyną osłabienia aktywności w sektorze budowlanym w marcu może być nadzwyczaj udany początek roku. W styczniu produkcja (oczyszczona z wpływu czynników sezonowych) podskoczyła aż o 7 proc., w dużej mierze za sprawą korzystnej pogody.

W sektorze budowlanym utrzymuje się jednak wyraźne pęknięcie: podczas gdy w zakresie inwestycji infrastrukturalnych widać wysoką aktywność, to w budownictwie mieszkaniowym trwa zapaść.

Produkcja w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” wzrosła w marcu o 9,5 proc. rok do roku (po 21,5 proc. w lutym). Aktywność w zakresie robot budowlanych specjalistycznych, które obejmują m.in. przygotowanie gruntów pod budowę, zmalała jednak o 2,7 proc. rok do roku, po sporych zwyżkach w poprzednich miesiącach. Jednocześnie produkcja sprzedana budynków zmalała o10,5 proc. rok do roku po zniżce o 2,8 proc. w lutym.

Był to już piąty z rzędu miesiąc spadku produkcji sprzedanej budynków, ale ochłodzenie w budownictwie mieszkaniowym wyraźnie widoczne jest już od niemal roku. W marcu 2022 r. produkcja firm zajmujących się wznoszeniem budynków wzrosła aż o 44,8 proc. rok do roku, od tego czasu jej dynamika systematycznie opada. To efekt spadku dostępności kredytów mieszkaniowych w związku ze wzrostem stóp procentowych i zacieśnieniem kryteriów udzielania kredytów w bankach, ale też wysokiej inflacji, która skłania do oszczędności.

Realizacji inwestycji infrastrukturalnych sprzyja natomiast zbliżający się koniec okresu rozliczeniowego budżetu UE na latach 2014-2020. Wyhamowanie wzrostu produkcji w zakresie robót specjalistycznych sugeruje jednak, że w inwestycjach publicznych też idzie spowolnienie.