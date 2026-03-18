W podobnym stopniu rosną dziś również kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy. Futures na S&P 500 znajduje się na poziomie 6755 pkt. Na Starym Kontynencie wzrosty o poranku sięgają 1%, a niemiecki DAX zbliża się do poziomu 24 000 pkt.

Rynek ropy stabilizuje się, a baryłka WTI notowana jest w okolicach 94 USD. Zmienność wyraźnie spadła, co inwestorzy przyjmują z zadowoleniem. Choć cena ropy nadal pozostaje zdecydowanie wyższa niż przed miesiącem, skala niepewności jest mniejsza niż w pierwszych dniach wojny na Bliskim Wschodzie.

Przed dzisiejszym posiedzeniem Fed eurodolar porusza się stabilnie powyżej poziomu 1,15, a złoto od początku tygodnia utrzymuje się tuż poniżej 5000 dolarów za uncję. Rynek do końca roku wycenia niepełną obniżkę stóp procentowych w USA, a ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie dzisiejsze cięcie kosztu pieniądza jest wykluczone. Nie oznacza to jednak, że samo posiedzenie będzie mało interesujące — poznamy najnowsze projekcje makroekonomiczne członków Komitetu oraz ich spojrzenie na dalszą ścieżkę stóp procentowych. Niepewność makroekonomiczna z pewnością zostanie podkreślona, a Powell prawdopodobnie nie będzie już starał się aktywnie kształtować oczekiwań rynkowych, gdyż w maju ustąpi ze stanowiska szefa Fed, przekazując funkcję Warshowi.

Dziś decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych podejmie również Bank Kanady. W tym przypadku także oczekuje się utrzymania kosztu pieniądza na obecnym poziomie, jednak w przeciwieństwie do Fed, rynek w dalszej części roku spodziewa się możliwych podwyżek stóp.