Sentyment mogły popsuć groźby Trumpa dotyczące nowych ceł. Mało kto przecież obawia się perspektywy zamknięcia administracji rządowej w USA, która może się zmaterializować dziś po północy. Republikanie wciąż nie mogą dojść do porozumienia z Demokratami, a wiceprezydent Vance powiedział, że zmierzamy w kierunku zamknięcia administracji rządowej. Historycznie strony dogadywały się na ostatni moment, a taki przekaz może być strategią negocjacyjną. Konsekwencje zamknięcia administracji są jednak na tyle niewielkie, że rynek nie obawia się takiego scenariusza. Najdłuższy shutdown z 2018 roku trwał 34 dni i kosztował gospodarkę 0.2% PKB. W takim przypadku należy się liczyć z przełożeniem piątkowych danych z rynku pracy.

