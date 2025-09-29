Z początkiem nowego tygodnia zapał inwestorów handlujących w Warszawie do zakupów wyraźnie osłabł. Mimo obiecującego startu sesji ich zbyt zachowawcza postawa szybko sprowadziła indeks WIG20 pod kreskę. Popyt w Warszawie nie dał jednak za wygraną, choć powrót WIG20 na finiszu sesji do poziomu, z którego wystartował można uznać jedynie za połowiczny sukces. Na korzyść krajowych inwestorów przemawiały pozytywne nastroje na pozostałych rynkach akcji, na których przewagę mieli kupujący. Globalny apetyt na ryzyko nadal winduje ceny akcji na giełdach, czemu sprzyja perspektywa dalszych obniżek stóp procentowych w USA, która bierze górę nad obawami o recesję.

