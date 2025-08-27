Środowa sesja rozpoczęła się wyjątkowo spokojnie, co przekłada się na stosunkowo niską zmienność notowań głównych wskaźników, które poruszają się w wąskim przedziale wahań, notując niewielkie zmiany względem poziomów odniesienia z poprzedniej sesji. Godzinę po starcie notowań WIG20 znajdował się 0,2 proc. na minusie, utrzymując się powyżej poziomu 2900 pkt. Do bardziej zdecydowanych ruchów nie zachęca brak zdecydowania inwestorów handlujących na zagranicznych rynkach akcji. W pierwszych minutach handlu na europejskich parkietach nieznaczną przewagę mają kupujący, ale zasięg zwyżek głównych indeksów jest ograniczony.

Reklama

Wyniki spółek z centrum uwagi inwestorów

W Warszawie największe spółki, wchodzące w skład WIG20, radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Na większe zainteresowanie kupujących mogą liczyć dziś akcje CCC i Kruka. Pozytywny trend z poprzednich sesji próbują kontynuować notowania PGE i CD Projektu, choć wypracowane w pierwszej fazie handlu wzrosty jak na razie nie są zbyt przekonujące. Natomiast będące ostatnio w centrum uwagi banki w komplecie są pod kreską, ale skala zniżki ich kursów jak na razie jest ograniczona. Najsłabiej z całego indeksu wypada za to Budimex, którego notowania po wtorkowym odbiciu wróciły do korekty.

Na szerokim rynku nieco więcej do powiedzenia mają kupujący. Przed sesją napłynęła kolejna fala raportów wynikowych, które mocniej zatrzęsły notowaniami kilku spółek. Najbardziej efektowną zwyżką przekraczającą 9 proc. mogą się pochwalić akcje Skarbca, wspierane solidnymi wynikami za rok obrotowy 2024/25. Z kolei stratą netto za II kwartał 2025 r. postraszyła Wirtualna Polska, co skutkuje przeceną o ponad 8 proc. jej walorów.