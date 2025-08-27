Kurs akcji WPH w dół po wynikach kwartalnych. Analityk ostro o ważnym przejęciu

Wirtualna Polska Holding opublikowała sprawozdanie za pierwsze półrocze 2025 r. W drugim kwartale, którego rezultatami do tej pory się nie chwaliła, wykazała po zaokrągleniu 541 mln zł przychodu, 122 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA oraz 11 mln zł straty netto.

Przychody i skorygowana EBITDA okazały się lepsze od średniej prognoz biur maklerskich ankietowanych przez PAP. Natomiast wynik netto słabszy. Biura spodziewały się, że ta jedna z największych notowanych na warszawskiej giełdzie firm z ekspozycją na rynek cyfrowy wykaże po trzech miesiącach zakończonych 30 czerwca niecałe 527 mln zł przychodu, 114,5 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 0,4 mln zł zysku netto.

W zestawieniu z danymi przed rokiem kwartalne wyniki Wirtualnej Polski oznaczają wzrost o 42 proc. rok do roku w przypadku przychodów, 23,9 proc. dla skorygowanej EBITDA oraz pogorszenie rezultatu netto wobec prawie 17 mln zł zysku netto w II kw. 2024 r.

Po półroczu WPH ma prawie 913 mln zł przychodu (o prawie 25 proc. więcej niż rok temu), ale jej zyski mocno się skurczyły.

Duży wzrost przychodów holdingu kierowanego przez Jacka Świderskiego to efekt przejęć firm zajmujących się prowadzeniem serwisów internetowych z ofertami noclegów i usług turystycznych.