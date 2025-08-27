Kurs akcji WPH w dół po wynikach kwartalnych. Analityk ostro o ważnym przejęciu

Wirtualna Polska Holding opublikowała sprawozdanie za pierwsze półrocze 2025 r. W drugim kwartale, którego rezultatami do tej pory się nie chwaliła, wykazała po zaokrągleniu 541 mln zł przychodu, 122 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA oraz 11 mln zł straty netto.
Przychody i skorygowana EBITDA okazały się lepsze od średniej prognoz biur maklerskich ankietowanych przez PAP. Natomiast wynik netto słabszy. Biura spodziewały się, że ta jedna z największych notowanych na warszawskiej giełdzie firm z ekspozycją na rynek cyfrowy wykaże po trzech miesiącach zakończonych 30 czerwca niecałe 527 mln zł przychodu, 114,5 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 0,4 mln zł zysku netto.
W zestawieniu z danymi przed rokiem kwartalne wyniki Wirtualnej Polski oznaczają wzrost o 42 proc. rok do roku w przypadku przychodów, 23,9 proc. dla skorygowanej EBITDA oraz pogorszenie rezultatu netto wobec prawie 17 mln zł zysku netto w II kw. 2024 r.
Po półroczu WPH ma prawie 913 mln zł przychodu (o prawie 25 proc. więcej niż rok temu), ale jej zyski mocno się skurczyły.
Duży wzrost przychodów holdingu kierowanego przez Jacka Świderskiego to efekt przejęć firm zajmujących się prowadzeniem serwisów internetowych z ofertami noclegów i usług turystycznych.
Pro forma, z uwzględnieniem wyników Invia Group i Creative Eye, tak jakby zostały nabyte pierwszego stycznia 2024 r., przychody gotówkowe wzrosły o 5 proc. rok do roku do 591,3 mln zł, a skorygowana EBITDA zmniejszyła się o 2 proc. do 132,4 mln zł – podał zarząd WPH.
Jak wyjaśniono w sprawozdaniu, zysk netto był pod negatywnym wpływem kosztów o charakterze jednorazowym (zwłaszcza kosztów związanych z działaniami w obszarze fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji zatrudnienia w Invia Group), a także rozpoznanej wyższej amortyzacji oraz wyższych kosztów finansowych związanych z zaciągnięciem długu na sfinansowanie akwizycji Invia Group.
W II kw. 2025 roku koszty finansowe z tytułu odsetek i prowizji wyniosły 28,9 mln zł, czyli o 90 proc. więcej niż rok wcześniej.
Jak wynika z komentarzy analityków uzyskanych przez nas do tej pory, rozbieżności w prognozach biur i wynikach to efekt niedoszacowania właśnie kosztów finansowych oraz kosztów restrukturyzacji zatrudnienia w grupie Invia.
Specjaliści zwracają także uwagę, że rozbieżność w wypadku skorygowanej EBITDA może wynikać z pomyłkowego uwzględniania w konsensusie PAP wyniku przed korektą. W takiej sytuacji średnia prognoz biur byłaby zaniżona.
Pierwsze komentarze, które do nas napłynęły wskazują też, że drugie półrocze może być dla spółki wymagające. Zarząd WPH przedstawił w sprawozdaniu oczekiwania co do tego okresu, wskazując, że przychody segmentu reklama i subskrypcje nie urosną (w ujęciu pro forma), a przychody segmentu turystycznego mogą urosnąć w jednocyfrowym wysokim tempie.
Piotr Raciborski, analityk Wood&Company ocenił dane za II kwartał br. WPH negatywnie. Główny powód, który podaje, to spadki skorygowanej EBITDA w ujęciu pro forma w obu najważniejszych segmentach grupy.
– Spadek wyników w pierwszym kwartale konsolidacji Invia Group i wymagająco wyglądająca przyszłość (spółka zapowiada słabsze wyniki w związku z osłabieniem popytu na rynkach DACH) poddają pod wątpliwość w naszym odczuciu sensowność największego przejęcia zrealizowanego przez Wirtualną w jej historii i strategii ekspansji międzynarodowej – napisał Piotr Raciborski.
Dominik Niszcz z Domu Maklerskiego Trigon mówi o mieszanych uczuciach. – Same wyniki są zbliżone do oczekiwań, ale istotna jest też prognoza. Słaba dla reklamy, bo płaskie przychody w drugim półroczu i rosnące koszty oznaczają spadek wyniku, mimo dobrej sytuacji w gospodarce i ostatnich inicjatyw zarządu. To oznacza, że negatywne trendy strukturalne są silne – komentuje specjalista.
Inaczej niż Piotr Raciborski kładzie nacisk na perspektywy turystycznego segmentu grupy w regionie Europy Środkowowschodniej. – Perspektywa wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów w segmencie turystycznym (w II poł. br. – red.), mimo słabszego popytu w Niemczech i słabej turystyki krajowej oznacza, że biznes turystyki zagranicznej w regionie CEE może istotnie poprawić wyniki w sezonowo mocnym trzecim kwartale – ocenia Dominik Niszcz.
Akcje WPH tanieją dziś na warszawskiej giełdzie o kilka procent. O godz. 9.23 inwestorzy płacą za walor mniej niż 70 zł, o około 6 proc. mniej niż na wtorkowym zamknięciu.
Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours, będzie gościem Dariusza Wieczorka w dzisiejszym programie „Prosto z Parkietu”. Start o godz.12.00.
Zysk netto po dwunastu miesiącach roku obrotowego 2024/2025 (trwający obecnie rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2025 r.) sięgnął 62 mln zł. W poprzednim roku obrotowym, od lipca 2023 r. do końca czerwca 2024 r., Skarbiec Holding w ujęciu skonsolidowanym odnotował zysk netto sięgający 5,2 mln zł.