Analiza poranna – Dziś decyzja Fed

Największy wzrost awersji do ryzyka w tym przypadku może wywołać zaangażowanie kolejnych państw. USA jak na razie stoją z boku. Notowania ropy w dalszym ciągu narażone są na wyższą zmienność. Wczoraj baryłka WTI podskoczyła do 74 USD, skąd dziś się koryguje. Złoto konsoliduje się poniżej 3400 USD, co potwierdza ograniczony wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na sentyment rynkowy.

Dziś uwaga przez chwilę skupi się na wyniku posiedzenia Fed. Sama decyzja będzie bez fajerwerków i stopy procentowe utrzymane będą na niezmienionym poziomie. Zapewne ta też będzie na kolejnym posiedzeniu w lipcu. Rynek dopiero zakłada możliwość obniżenia kosztu pieniądza podczas wrześniowego posiedzenia. Dzisiejsze posiedzenie będzie ciekawsze ze względu na publikację najnowszych prognoz makroekonomicznych poszczególnych członków Komitetu. Poprzednio w marcu zakładali oni, że przed końcem roku pojawią się dwie obniżki. Utrzymanie tych prognoz może sprawić, że posiedzenie przejdzie bez echa. Większość obserwatorów zakłada, że ze względu na niższe od prognoz dane o inflacji i pojawiające się wyzwania dla gospodarki, Fed zrobi mały krok w kierunku cięcia stóp procentowych. Nie można jednak wykluczać jastrzębiego zaskoczenia i dalej powściągliwości do cięcia kosztu pieniądza ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą polityki handlowej i jej przełożenia na inflację. W skrajnym przypadku w najnowszych prognozach może pojawić się tylko jedno cięcie stóp przed końcem roku.

Na rynku walutowym po wczorajszych spadkach eurodolara widzimy dziś powrót powyżej 1.15. Wczorajsze wyraźnie słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z USA nie miały przełożenia na kurs amerykańskiej waluty.

W tym tygodniu zaplanowany jest cały szereg posiedzeń banków centralnych. Dziś na zgodną z oczekiwaniami 25-punktową obniżkę stóp zdecydował się szwedzki Riksbank. Jutro na taki sam ruch i ponowne sprowadzenie stóp procentowych do zera może się zdecydować szwajcarski SNB. Jutro także zaplanowane są decyzje Norges Banku i BoE. W tych przypadkach poziom stóp procentowych ma pozostać bez zmian.