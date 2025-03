WIG20 stracił 3,92 procent przy blisko 1,76 miliarda złotych obrotu, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 3,51 procent z licznikiem pokazującym przeszło 2,21 miliarda złotych. Przecena nie ominęła spółek o małej i średniej kapitalizacji. W efekcie, sWIG80 spadł o 1,81 procent przy cofnięciu mWIG40 o 2,94 procent. Oddech rynku był adekwatny do strat średnich. W WIG20 przecenił się komplet 20 spółek, gdy z 40 tworzącej mWIG40 spadki zanotowało 38 spółek. Na całym rynku przeceniło się 81 procent walorów przy ledwie 12 procent rosnących i 7 procent bez zmiany ceny. Szerokość i skala przeceny była w największym stopniu efektem przeniesienia spadków z otoczenia, które nerwowo zareagowało na wybuch wojny celnej między USA i Kanadą, Meksykiem oraz Chinami. Zaniepokojenie wzbudzały też dane z amerykańskiej gospodarki, które sygnalizowały możliwość pojawienia się stagflacji w USA. W praktyce przecena w Warszawie silnie korespondowała ze spadkami niemieckiego DAX-a i indeksów na Wall Street, więc trudno mówić o lokalnych zmiennych, które stały za przeceną na rynku polskim. Niemniej, lokalną konsekwencją techniczną jest wyjście WIG20 dołem z ostatniej konsolidacji i pogłębienie cofnięcia w rejon 2500 pkt. Uwzględniając wcześniej obserwowaną wrażliwość rynku na równe poziomy, psychologiczne wsparcie jawi się jako punkt potencjalnej kontry byków. Jeśli jednak spojrzeć na korelację WIG20 z otoczeniem, to trudno oczekiwać wyhamowania przeceny w oderwaniu od odbicia na świecie. W praktyce, wyczerpania spadków w Warszawie należy szukać w postawie giełd bazowych, które muszą opanować ostatnie impulsy podażowe i wysłać sygnał, iż korekta hossy może zmierzać do zakończenia. Dodatkowym elementem wymuszającym wrażliwość rynku polskiego na zachowanie otoczenia jest skupienie uwagi inwestorów na kondycji gospodarki amerykańskiej, co powoduje, iż na radarze inwestorów są już piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które nie pozwolą szukać swojej własnej ścieżki.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.