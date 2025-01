Analiza poranna – Chiny przyspieszają w wyścigu nowych technologii

Sesja na Wall Street zakończyła się 0.5% spadkami, ale dziś korekta się zdecydowanie rozpędza i w przypadku notowań kontraktu terminowego na technologicznego Nasdaqa sięga już 3.5%. Wszystko przez prezentację nowego modelu językowego opartego na sztucznej inteligencji przez startup z Hongkongu. DeepSeek wynikami dorównuje produktom oferowanym na Zachodzie, jednak przy znacznie mniejszym budżecie, co zrodził obawy o przewagę technologiczną amerykańskich spółek. Dla porównania Hang Seng radzi sobie dziś przyzwoicie i rośnie o 0.7%. Niemiecki Dax razem z parkietami Starego Kontynentu spada o ok 1%. Futures na S&P500 jest już poniżej 6000 pkt.

Dzisiejsze zachowanie rynków jest trochę paniczne i pytanie czy rewelacyjny model sztucznej inteligencji z Hongkongu nie był pretekstem do częściowej realizacji zysków. Na froncie wojny handlowej Donald Trump odniósł mały sukces w walce z Kolumbią, która zgodziła się na przyjmowanie deportowanych imigrantów w obawie przed cłami. To tylko obrazuje, że taryfy są narzędziem do wywierania presji na partnerów.

Ostatni tydzień stycznia będzie bardzo obfity pod względem ważnych wydarzeń. W środę i czwartek odbędą się odpowiednio posiedzenia Fed oraz EBC. Rezerwa Federalna po ostatniej jastrzębiej obniżce przeszła do strategii wait and see, podczas gdy w Europie 25-punktowe cięcie wydaje się być przesądzone. Większe konsekwencje rynkowe mogą wiązać się z publikowanymi raportami spółek, których będzie cała masa. W tym te najważniejsze, na które patrzą obecnie wszyscy jak Tesla, Meta czy Apple. Sezon wyników wszedł w kluczową fazę i od wydźwięku najbliższych dni może uzależniony sentyment wobec spółek technologicznych.

Na rynku walutowym dolar dalej się koryguje, a kurs EURUSD dociera do 1.05. To teoretycznie powinno pomagać złotemu, ale ze względu na dzisiejszy wzrost awersji do ryzyka polska waluta lekko traci. Przypomnijmy tylko, że kurs EURPLNa odbija od kilkuletnich minimów na 4.20. Ropa pozostaje stabilna w okolicy 75 USD za baryłkę WTI. Złoto zbliżyło się w piątek do szczytów wszech czasów i pozostaje tuż poniżej 2800 USD za uncję.