Była to już czwarta wzrostowa sesja z rzędu, choć z początkiem nowego tygodnia tempo odbicia nieco wyhamowało. Mimo bardzo obiecującego początku poniedziałkowej sesji finalnie WIG20 znalazł się tylko 0,4 proc. na plusie, utrzymując się lekko powyżej poziomu 2200 pkt.

Inwestorów handlujących w Warszawie wsparły pozytywne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji. W drugiej części handlu zapał do zakupów co prawda nieco osłabł, co jednak nie przeszkodziło indeksowi w odhaczeniu kolejnej wzrostowej sesji. Optymizm inwestorów to m.in. efekt wzrostu oczekiwań na bardziej zdecydowane decyzje EBC w zakresie obniżek stóp procentowych, które nasiliły się po fatalnych zeszłotygodniowych danych z europejskiego przemysłu.

Wśród firm z WIG20 najmocniej drożały walory CD Projektu, który we wtorek opublikuje wyniki kwartalne – zwyżka wyniosła blisko 3 proc. Kroku papierom gamingowej spółki próbowały dotrzymać papiery Cyfrowego Polsatu. Wśród banków pozytywnie wyróżniały się Alior i Pekao, zostawiając daleko w tyle pozostałe podmioty. Do łask po niedawnej przecenie udało się wrócić Allegro. Natomiast na celowniku sprzedających znalazły się akcje Dino, Budimeksu i PZU.

Pozytywne nastroje przeważały również w segmencie małych i średnich spółek. Przewagę miały drożejące walory z Mercorem jako jednym z liderów.