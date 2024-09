Spadki na rynku europejskim i amerykańskim stanowią w głównej mierze realizację zysków, a przy materializującym się scenariuszu miękkiego lądowania gospodarki USA raczej stanowią tymczasową korektę przed dalszymi wzrostami. Warto jednak ze szczególną uwagą obserwować dane, na co może wskazać dzisiejsze wystąpienie członka Fedu Wallera, który z jednej strony przedstawił gołębi scenariusz dla dalszych decyzji w sprawie stóp procentowych, natomiast z drugiej podkreślił potencjalne ryzyko ochłodzenia się gospodarki. Patrząc na historyczne zachowania indeksów giełdowych w przypadku początku cyklu obniżek stóp procentowych sygnały o ochładzającej się gospodarce tworzące obraz potencjalnej recesji stanowią poważne ryzyko dla utrzymania obecnych wycen rynków akcji.

Reklama

Decyzja Fedu stanowi pozytywny sygnał dla bardziej ryzykownych aktywów, co powinno wspierać sektor spółek technologicznych. Zaskakująco jednak w tym tygodniu to nie IT, a energetyka zanotowało najlepszą stopę zwrotu, zyskując w ujęciu tygodnia prawie 3%. Mimo to sektor ten w ujęciu całego miesiąca nadal pozostaje na ponad -1% minusie. Mocne wyniki w tym tygodniu zanotował też sektor telekomunikacji (+2,7%) oraz dóbr dyskrecjonalnych (prawie 2%).

Na polskiej giełdzie przyszedł dziś dzień kluczowego testu dla polskiego gamedevu. Wśród trzech największych spółek z sektora na polskim rynku aż dwie (CD Projekt i 11 bit studios) prezentują model biznesowy oparty na rzadszych premierach większych tytułów na komputery i konsole. Stąd dzisiejsza premiera Frostpunka 2 może wskazać kierunek rozwoju sektora i sentymentu do niego na najbliższe miesiące. Warto zwrócić uwagę, że po pierwszych recenzjach i udostępnieniu wersji deluxe graczom kurs akcji 11 bit studios mocno spadł. Dziś na otwarciu również spadki były kontynuowane, jednak spółka ostatecznie nadrobiła większość z nich i zamknęła sesję na niecałym 0,4% minusie. Dla dużych gier pierwszy weekend premierowy stanowi główny indykator sukcesu premiery i często to właśnie wtedy gry wybijają rekordową liczbę graczy. Na razie 11 bit studios zmierza drogą ostatnich większych premier, które po mocnych oczekiwaniach finalnie rozczarowywały inwestorów. Jednak mocniejsze przeceny, jakie widzieliśmy w ciągu ostatnich dni na kursie spółki mogą stanowić podstawę do tego, aby stworzyć przestrzeń do potencjalnie pozytywnych zaskoczeń. Część ryzyka związanego niewystarczająco dobrymi statystykami i recenzjami graczy może już być wyceniona w kursie akcji. W przypadku tegorocznych gier AAA, które okazały się sukcesem sprzedażowym, średni procent pozytywnych recenzji na platformie Steam wynosi 91%, co jest bardzo wysokim wynikiem. Patrząc na wysokie oczekiwania rynku, jak i na tendencje wśród gier strategicznych oraz obawy fanów pierwszej części o duże zmiany w mechanice, jakie studio wprowadziło do gry, cel ten może być naprawdę ciężki do osiągnięcia. Jeżeli jednak zarówno peak graczy, jak i pierwsze recenzje wpływające na rynek będą nadzwyczaj pozytywne, niewykluczonym jest zbudowanie solidnych podstaw pod kolejną ważną premierę studia (The Alters), a tym samym może stanowić zastrzyk pozytywnego sentymentu do całego sektora.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB