Do poniedziałkowego handlu inwestorzy w Europie przystąpili w nie najlepszych nastrojach, na co istotny wpływ miały wyniki niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które wskazują na wzrost znaczenia partii skrajnie prawicowych. Jednak największy niepokój wywołała decyzja prezydenta Macrona o rozwiązaniu parlamentu i ogłoszeniu przedterminowych wyborów we Francji. W efekcie niemal wszystkie indeksy w Europie znalazły się pod kreską. Największa wyprzedaż ma miejsce, co zrozumiałe, na giełdzie w Paryżu, gdzie główny indeks CAC40 traci blisko 2 proc. Na pozostałych europejskich parkietach nastroje są bardziej stonowane, a zasięg spadków jest znacznie mniejszy.

Przecena największych spółek

W Warszawie WIG20 zniżkuje nieco o prawie 0,5 proc. Większość spółek z tego indeksu znalazła się na celowniku sprzedających. Ich uwaga skierowana jest przede wszystkim na papiery Budimeksu , które kontynuują zeszłotygodniową korektę, będąc w poniedziałek najmocniej przecenioną spółką z indeksu. Mając na uwadze zasięg zniżek, negatywnie wyróżniały się także walory Pepco i telekomów. Chętnie pozbywano się akcji KGHM i CD Projektu. Nieco mniej poturbowane zostały akcje banków i Orlenu. Negatywnym nastrojom oparły się jedynie akcje JSW, Kruka i Dino, notując mocno ograniczone zwyżki.

Sprzedający zdominowali również handel w segmencie małych i średnich spółek. Nie brakuje jednak pozytywnych wyjątków. Wśród spółek o średniej kapitalizacji pozytywnie wyróżniają się walory Greenx i Handlowego , drożejąc odpowiednio o 4,1 i 2,1 proc. Z kolei wśród "maluchów" z indeksu sWIG80 najbardziej okazałymi zwyżkami mogą się pochwalić Enter Air i XTPL, którego będą odpowiednio 2,3 i 1,9 proc. na plusach.