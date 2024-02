Poranek maklerów – Wyżej, coraz wyżej…

Rewelacyjną sesję ma za sobą Warszawa – WIG20 wzrósł o 1,92%, mWIG40 o 0,35%, a sWIG80 o 0,54%. Indeks WIG-banki drożał o 3,40%, co było w olbrzymiej mierze zasługą PKO BP (+4,57%), które niezwykle pozytywnie reagowało na zmiany w radzie nadzorczej. Jego zachowanie, podobnie jak wcześniejsze Orlenu, pozwala mieć nadzieję, że zaplanowane na luty zmiany we władzach spółek Skarbu Państwa, o ile faktycznie dalej będą do nich trafiać osoby odpowiednio wykwalifikowane, zapewnią w najbliższych tygodniach silny bodziec do dobrego zachowania GPW na tle świata.

Dane z rynku pracy sprawiły, że przed startem sesji indeksy amerykańskie wymazały większość wzrostów z czwartkowego handlu posesyjnego, ale później było już tylko lepiej i S&P 500 wzrósł o 1,07%, a Nasdaq o 1,74%. Na akcjach Meta Platforms miało miejsce prawdziwe szaleństwo – spółka drożała o 20,32%. 7,87% zyskał finalnie Amazon, na fali euforii o 4,97% rosła Nvidia, a o 4,21% AMD. Apple bardzo zredukowało spadki, finalnie straciło zaledwie 0,54%.

W pierwszy pełny tydzień lutego rynek amerykański wchodzi na skrajnych poziomach wykupienia, co w kontekście rewizji oczekiwań co do dalszych działań Fedu jest naszym zdaniem niebezpieczną sytuacją. Czwartek oczywiście bardzo poprawił obraz sezonu wynikowego, ale spodziewana dynamika zysków spółek S&P 500 wynosi zaledwie 1,6% r./r., tyle co na koniec września. Indeks jest tymczasem 15,6% wyżej. Oczywiście można to przynajmniej częściowo tłumaczyć spadkami rentowności, ale ten argument wydawał się znacznie mocniejszy na początku roku niż obecnie.

Sesja w Azji ma mieszany przebieg, lekko spadają kontrakty futures na amerykańskie indeksy. Nie powinno to przeszkodzić Europie w rozpoczęciu dnia od lekkich wzrostów. W trakcie dnia poznamy raport ISM z amerykańskiego sektora usługowego i finalne odczyty europejskich PMI. Zachowanie akcji będzie zapewne uzależnione m.in. od rynku długu, który musi zdyskontować weekendowy „jastrzębi” wywiad J. Powella w „60 minutach”, podczas którego mówił, że siła gospodarki pozwala FOMC być ostrożnym w kwestii rozpoczęcia obniżek. Coraz bliżej grudniowych dołków znajduje się kurs EUR/USD, przełamanie poziomu 1,0750 również może mieć reperkusje.