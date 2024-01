Cięcia w Chinach, potężny Netflix i mocna amerykańska gospodarka

Zmienność uległa znacznemu zwiększeniu, choć jednocześnie w przypadku rynku giełdowego obserwujemy spore wzrosty i nowe rekordy na amerykańskim rynku akcji. W Chinach trwa dalsza poprawa nastrojów po cięciu stopy rezerw obowiązkowych. W USA rynek akcji ma się bardzo dobrze po publikacji bardzo dobrego raportu finansowego Netflixa. Do tego dane z USA pokazują, że gospodarka może przyspieszyć w 2024 roku, nawet przy opóźnionych obniżkach stóp procentowych.

Ludowy Bank Chin zdecydował się na cięcie stopy rezerw obowiązkowych dla głównych banków komercyjnych o 50 punktów bazowych do poziomu 10%. Decyzja ta ma doprowadzić do uwolnienia funduszy na poziomie 1 biliona juanów, co odpowiada ok. 140 mld dolarów. Nowa stopa RRR wchodzi w życie 5 lutego i będzie to najniższy poziom od 2007 roku, co ma wesprzeć rynek giełdowy oraz gospodarkę. W odpowiedzi na te informacje obserwujemy potężne odbicie na chińskim rynku akcji, co również przekłada się na rynek surowców. Dzięki ożywieniu w Chinach na GPW skorzystały takie spółki jak JSW czy KGHM, które były jednymi z liderów wzrostów.

Dobre nastroje na rynkach to również bardzo dobre informacje z raportu finansowego Netflixa, który poznaliśmy wczoraj po zamknięciu sesji na Wall Street. Chociaż same wyniki finansowe nie były najlepsze, patrząc na przychody, zyski i przede wszystkim na marże, to jednak baza klientów zaliczyła gigantyczny wzrost na poziomie ponad 13 mln subskrybentów, przy konsensusie zakładającym 8 mln. Spółka okazuje się być liderem wśród zdecydowanie słabiej radzących sobie innych spółkach zajmujących się streamingiem. Wyniki Netflixa dobrze nastrajają inwestorów na Wall Street, choć dzisiaj przed nami raport Tesli, który może pokazać kolejne problemy najważniejszego producenta samochodów elektrycznych na świecie. Netflix zyskał ok. 10% na starcie dzisiejszej sesji, ale tuż przed europejskim zamknięciem zyskuje już 13%. Jeden z większych konkurentów spółki, czyli Disney traci dzisiaj 0,2%, natomiast Amazon, którego część biznesu również opiera się na streamingu, zyskuje 1%. Wspomniana Tesla przed publikacją raportu zyskuje 0,7%, natomiast od początku tego roku straciła 15%.

Poza sezonem wyników warto zwrócić uwagę na dane napływające z amerykańskiej gospodarki. PMI za styczeń pokazują wyraźną poprawę sytuację z powracającym indeksem dla przemysłu powyżej 50 punktów. Poziom 50,3 jest najwyższym od kwietnia zeszłego roku. Z kolei indeks PMI dla usług rośnie do 52,9 punków przy oczekiwaniu spadku do 51. Dane te pokazują, że początek tego roku może być naprawdę solidny dla amerykańskiej gospodarki, nawet z opóźnieniem cięcia stóp procentowych.

Indeks WIG20 wzrósł dzisiaj o 0,78% i pozostaje powyżej 2200 punktów. Nasdaq na godzinę 17 rośnie o 1%, a S&P 500 zyskuje 0,665%. Z kolei DAX zyskał dzisiaj ponad 1,5%, a Hang Seng chińskich spółek ponad 4%.