Poranek maklerów: Stonowany optymizm na Wall Street i w Warszawie

MSCI Poland gotowy do odbicia?

Piotr Neidek, BM mBanku

Wprawdzie DAX zyskał wczoraj niespełna jeden procent, to jednak poniedziałkowa zieleń na Deutsche Boerse może okazać się zapowiedzią kolejnej zwyżki. Od ponad miesiąca niemiecki indeks konsoliduje się nad wsparciem i wygląda to na przygotowanie do ataku historycznych poziomów. mDAX konsekwentnie oddala się od wsparcia wyznaczonego przez zniesienie Fibonacciego 61.8%. Natomiast sDAX po udanym przetestowaniu średniej dwustusesyjnej, wczoraj wybił linię lokalnego trendu spadkowego. Wskaźniki impetu jeszcze nie otworzyły się na wzrosty, ale wysyłają coraz więcej pozytywnych sygnałów. To sprawia, że z Deutsche Boerse może popłynąć iskra do rozpalenia na nowo impulsów nad Wisłą.

Nasdaq100, DJIA oraz S&P500 – każdy z tych indeksów zdobył wczoraj nowe, historyczne maksima. Impet sprzyja bykom a miejsca do zwyżki jest bez ograniczeń. Nawet Russell2000 utrzymał właściwe tempo we wspinaniu się. Wczoraj zyskał ponad +2% a dzisiaj kontrakty terminowe zaatakowały psychologiczny poziom 2000 punktów. To właśnie ten pułap wielokrotnie zatrzymywał lokalne wzrosty. Natomiast grudniowa pułapka hossy w strefie 2k wprowadziła w konsternację jankeskie byki. Jeżeli zatem w drugiej i trzeciej linii Wall Street ma się pojawić nowa siła, to Russell2000 powinien jak najszybciej oddalić się od 2k.