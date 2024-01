Poranek maklerów – Warszawa jednak na plusie

Pomimo euforii na tokijskim parkiecie (Nikkei 225 wybił zeszłoroczną konsolidację), kontrakty na niemiecki indeks DAX mienią się na czerwono. Wprawdzie poranne notowania nie wskazują na kierunek, jaki zostanie obrany podczas całej sesji we Frankfurcie, niemniej popyt nie ma łatwego zadania. We wtorek odbicie na Deutsche Boerse wyhamowało. Zarówno największe spółki jak i te z trzeciej linii, wytraciły impet wzrostów. DAX utrzymuje się poniżej zeszłotygodniowego maksimum. Podobnie sDAX nie poradził sobie z podażową świeczką z początku roku. Byki mają jeszcze trochę czasu na zanegowanie sygnałów z poprzedniego tygodnia. Niemniej małe spółki notowane na niemieckim parkiecie od dawna nie potwierdzają tego, co w długim terminie robią największe tuzy. Zarówno wielkość dysproporcji jak i czas jej trwania jest historycznie duży.

Po poniedziałkowym podbiciu na Wall Street, we wtorek byki spasowały. DJIA stracił na zamknięcie dnia 0,4% i jak na razie pozostaje poniżej zeszłorocznego sufitu. Podobnie jak na Deutsche Boerse, druga i trzecia linia amerykańskiego parkietu nie potwierdzają tego, co robią największe i najbardziej płynne spółki z USA. Russell 2000 odpadł wczoraj od psychologicznego oporu 2000 punktów. Wprawdzie nic takiego jeszcze się nie stało i byki mogą już dzisiaj wybić 2000 pkt. Niemniej poziom ten ponownie przysparza nieco kłopotów jankeskim bykom. Nie jest jeszcze za późno na zanegowanie ostrzeżeń, jakie płyną z amerykańskiego parkietu. Wielokrotnie obawy związane z wyhamowaniem wzrostów w USA okazywały się płonne. Podobnie może być i tym razem. Jednakże niedźwiedzie z Wall Street mogą zagrać formacją G&R, która wciąż obecna jest na wykresie S&P 500. Ma ona znaczenie lokalne, ale kiedy pod uwagę weźmie się miejsce, w którym ona powstała, wówczas sytuacja byków nieco się komplikuje.

GPW silna na tle świata

Kamil Cisowski DI, Xelion

Rynki europejskie rozpoczynały wtorkową sesję na plusach, ale bardzo szybko zostały one wymazane, a potem zaczęły się spadki. Wyjątkowo źle radził sobie Madryt – spółka farmaceutyczna Grifols traciła 25,91% po zarzutach Gotham City Research, że zawyżała zyski. IBEX stracił finalnie 1,46%, ale przecena na innych głównych parkietach okazała się znacznie bardziej umiarkowana – od 0,13% w przypadku FTS E100 do 0,53% na FTSE MiB. Po przecenie w godzinach przedpołudniowych trwało kilkugodzinne plateu, a następnie zobaczyliśmy lekkie odbicie przed startem handlu w USA.

WIG20 wzrósł o 0,37%, mWIG40 o 0,86%, a sWIG80 o 1,02%, co przy takim otoczeniu zewnętrznym jest doskonałym wynikiem. Wydaje się, że noworoczną wyprzedaż na GPW mamy już za sobą, a po redukcji grudniowego skrajnego wykupienia rynku możemy powrócić do dobrego relatywnego zachowania warszawskiej giełdy na tle świata. Wczoraj odbijało w górę LPP (+2,67%), o 2,01% rosło Allegro, ale lekko spadały PZU (-0,90%) i część banków. W mWIG40 świetnie radziły sobie Budimex (+3,08%), ING BSK (+2,39%) czy CCC (+4,28%). Absolutnymi gwiazdami sWIG40 były Agora (+11,48%) oraz Echo (+6,27%).

Amerykańska giełda zaczęła dzień z problemami, od dość wyraźnych spadków, ale finalnie S&P 500 spadł o zaledwie 0,15%, a Nasdaq zyskał nawet 0,09%. Tematem dnia za oceanem nie był jednak rynek akcji, ale zdementowany przez SEC post na X, że agencja zaakceptowała ETF-y oparte o bitcoina. Regulator stwierdził, że dokonano włamania na konto, a pikanterii sprawie dodaje fakt, że jak się okazuje, wystarczyło do tego przejęcie powiązanego z nim numeru, bo nie podlegało ono nawet dwustopniowej weryfikacji. Bitcoin podrożał najpierw do 47,5 tys. USD, by następnie spaść do 45,5 tys. i ustabilizować się na poziomach z przedwczoraj (46 tys. USD).