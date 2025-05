Europejskie i polskie obligacje mają jaśniejsze perspektywy niż USA

Ryzyko może także nieco opaść po niedzielnych wyborach prezydenckich i to niezależnie od wyniku – zwykle inwestorzy dość szybko godzą się z jakimkolwiek scenariuszem politycznym. Do tego sytuacja amerykańskiego rynku długu w tym tygodniu nieco się uspokaja, aczkolwiek rentowności tamtejszych papierów dziesięcioletnich są odrobinę poniżej poziomu zamknięcia 2024 r., a w ubiegłym tygodniu wzbiły się na poziom najwyższy od lutego. Nieco lepiej zachowują się także japońskie papiery skarbowe, których oprocentowanie od początku maja do końca zeszłego tygodnia urosło o 0,22 pkt proc.

Krajowym rynkiem obligacji może jeszcze „bujać”, aczkolwiek sporo wskazuje na to, że kwietniowe umocnienie papierów skarbowych, które pozwoliło funduszom w krótkim czasie zarobić po kilka procent, to zapowiedź dłuższego dobrego okresu dla inwestorów.

– Już od ponad roku argumentujemy naszym klientom, że zbliża się czas obligacji skarbowych. Prawdopodobnie nigdy nie trafimy dokładnie w dołek cen (szczyt rentowności), dlatego zalecamy stopniowe nabywanie jednostek funduszu obligacji skarbowych – przyznaje Mariusz Zaród, zastępca dyrektora departamentu inwestycyjnego, Quercus TFI. – W obecnym środowisku tego typu fundusze powinny się najlepiej zachowywać. Jednocześnie to nie będzie krótki ruch, na który część inwestorów może się nie załapać. Przystanki, na których będzie jeszcze można wskoczyć do rozpędzającego się pociągu, pojawiają się co jakiś czas. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie – przyznaje Zaród. Jak zauważa, w ostatnich tygodniach rentowności polskich obligacji podskoczyły w górę. – To pokłosie kolejnego zwrotu w komunikacji prezesa NBP Adama Glapińskiego. Podczas majowego posiedzenia RPP zasygnalizował on, że z kolejnymi obniżkami stóp procentowych nie trzeba się spieszyć. Dodatkowo dochodzi ryzyko polityczne związane z oczekiwaniem na wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Wydaje się, że to ryzyko po weekendzie zminimalizuje się, a inwestorzy na rynku długu zajmą się fundamentami – uważa ekspert Quercusa TFI. – Te są wszak bardzo pozytywne – podkreśla.

Według Zaróda powinniśmy zobaczyć kolejne odsłony dezinflacji, a inflacja CPI może na koniec roku znaleźć się poniżej 3 proc., a to nie powinno pozostać niezauważone przez RPP. – Oczekuję kolejnych obniżek kosztu pieniądza (najbliższa w lipcu) i zejścia głównej stopy RPP do poziomu 4–4,5 proc. na koniec 2025 r. Kolejny rok to dalsze obniżki stóp, dlatego uważam, że trend wzrostowy na obligacjach skarbowych dopiero się rozkręca – twierdzi Zaród.

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm co do krajowego rynku długu. Jak stwierdził niedawno na łamach „Parkietu” Fryderyk Krawczyk, dyrektor inwestycyjny, VIG/C-Quadrat TFI, dynamiczna hossa na krajowym rynku papierów skarbowych w krótkim terminie dobiegła końca. Według niego paliwo do dalszych dynamicznych wzrostów wycen obligacji się wyczerpało (wzrost niepewności na świecie, przerwa w obniżkach stóp procentowych w Polsce, relatywnie ciągle wysokie podaże obligacji). – Ryzyko korekty znacząco się zwiększyło lub w najlepszym przypadku rynek będzie się stabilizował na obecnych poziomach w oczekiwaniu na nowy zestaw danych – mówił Krawczyk.