Napływy do funduszy dłużnych nie stopują

Poprzedni miesiąc dla ropy był bardzo udany, jednak dalsze zwyżki stoją pod znakiem zapytania. Baryłka WTI i Brent zdrożała w listopadzie o 10 USD, odpowiednio do około 45 USD i 47 USD, czyli najwyższego poziomu od marca. Duży wpływ na to miały oczekiwania rynku co do spotkania kartelu OPEC plus, które rozpoczęło się w poniedziałek.