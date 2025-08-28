PZU pokazał wyniki za II kwartał

"Mamy za sobą udane półrocze. Zwiększyliśmy skalę biznesu, wypracowując w pierwszej połowie roku przychody brutto z ubezpieczeń wyższe rok do roku o niemal miliard złotych. Jednocześnie wyraźnie poprawiliśmy o kilka punktów procentowych rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i na życie. Wszystko to przełożyło się na wzrost wyniku z usług ubezpieczenia o 555 mln zł, czyli o blisko 35 proc. w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku. Co ważne, ponad jedną trzecią tego wzrostu przyniosła poprawa wyniku z usług ubezpieczenia w segmencie OC komunikacyjnego" - skomentował członek zarządu czasowo wykonujący obowiązki prezesa PZU Tomasz Tarkowski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo tego, że PZU odnotował podobnie znaczny negatywny wpływ masowych szkód pogodowych (szacowany na prawie 240 mln zł), jak w trudnym pod tym względem pierwszym półroczu roku poprzedniego.

"Jesteśmy przygotowani i potrafimy błyskawicznie reagować na katastrofy naturalne oraz jednostkowe, duże zdarzenia klęskowe, niosąc poszkodowanym niezawodną pomoc. Tak jak w przypadku niedawnego wielkiego pożaru bloku w Ząbkach, gdzie większość decyzji o wypłatach w sprawach szkód zgłoszonych przez naszych klientów wydaliśmy już do końca następnego dnia po zdarzeniu" - wskazał Tarkowski.

Po dwóch kwartałach tego roku wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych przez Grupę PZU, razem z rozwinięciem rezerwy szkodowej z lat ubiegłych, wyniosła 8,4 mld zł (więcej o 4,3 proc. r/r).

"Dominującym źródłem mocnego wzrostu zysku netto do ponad 3,2 mld zł był biznes ubezpieczeniowy, który w pierwszym półroczu 2025 r. dołożył do wyniku ponad 2,2 mld zł - o ponad połowę więcej niż w tym samym okresie ub.r. Zwrot na kapitale własnym z wyłączeniem działalności bankowej był jeszcze wyższy - wyniósł prawie 22 proc.. Na wzrost zysku i aROE w I poł. 2025 r. wpłynął też wynik wypracowany na portfelu inwestycyjnym w wysokości ponad 1,4 mld zł, wyższy o blisko 14 proc. r/r, m.in. dzięki zakupowi obligacji skarbowych przy wysokim poziomie rentowności oraz wyższym zwrotom na portfelach akcji w czasie wzrostu indeksów giełdowych. Z kolei kontrybucja należących do Grupy PZU banków Pekao i Alior do wyniku wyniosła w pierwszym półroczu br. nieco ponad 1 mld zł, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU Tomasz Kulik.

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w I poł. 2025 r. wzrosły o 8,3 proc. r/r do ponad 9,3 mld zł (w samym II kw. o 7,7 proc. do niemal 4,8 mld zł).