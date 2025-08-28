PZU pokazał wyniki za II kwartał

Zysk operacyjny wyniósł 4 061 mln zł wobec 3 546 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody z ubezpieczeń sięgnęły 7 693 mln zł wobec 7 283 mln zł rok wcześniej.
W I poł. 2025 r. skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3 230 mln zł wobec 2 446 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 15 226 mln zł przychodów z ubezpieczeń w porównaniu z 14 295 mln zł rok wcześniej.
"Skorygowany wskaźnik zwrotu na kapitale (aROE) w całym półroczu wyniósł 21,2 proc., co oznacza poprawę rok do roku o 3,8 punktu procentowego, a w II kw. 18,7 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc. r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2025 r. Grupa PZU osiągnęła na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 15,2 mld zł (w tym ponad 1,5 mld zł łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie) - wyższe o 6,5 proc. r/r, podkreślono.
"Mamy za sobą udane półrocze. Zwiększyliśmy skalę biznesu, wypracowując w pierwszej połowie roku przychody brutto z ubezpieczeń wyższe rok do roku o niemal miliard złotych. Jednocześnie wyraźnie poprawiliśmy o kilka punktów procentowych rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i na życie. Wszystko to przełożyło się na wzrost wyniku z usług ubezpieczenia o 555 mln zł, czyli o blisko 35 proc. w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku. Co ważne, ponad jedną trzecią tego wzrostu przyniosła poprawa wyniku z usług ubezpieczenia w segmencie OC komunikacyjnego" - skomentował członek zarządu czasowo wykonujący obowiązki prezesa PZU Tomasz Tarkowski, cytowany w komunikacie.
Podkreślił, że dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo tego, że PZU odnotował podobnie znaczny negatywny wpływ masowych szkód pogodowych (szacowany na prawie 240 mln zł), jak w trudnym pod tym względem pierwszym półroczu roku poprzedniego.
"Jesteśmy przygotowani i potrafimy błyskawicznie reagować na katastrofy naturalne oraz jednostkowe, duże zdarzenia klęskowe, niosąc poszkodowanym niezawodną pomoc. Tak jak w przypadku niedawnego wielkiego pożaru bloku w Ząbkach, gdzie większość decyzji o wypłatach w sprawach szkód zgłoszonych przez naszych klientów wydaliśmy już do końca następnego dnia po zdarzeniu" - wskazał Tarkowski.
Po dwóch kwartałach tego roku wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych przez Grupę PZU, razem z rozwinięciem rezerwy szkodowej z lat ubiegłych, wyniosła 8,4 mld zł (więcej o 4,3 proc. r/r).
"Dominującym źródłem mocnego wzrostu zysku netto do ponad 3,2 mld zł był biznes ubezpieczeniowy, który w pierwszym półroczu 2025 r. dołożył do wyniku ponad 2,2 mld zł - o ponad połowę więcej niż w tym samym okresie ub.r. Zwrot na kapitale własnym z wyłączeniem działalności bankowej był jeszcze wyższy - wyniósł prawie 22 proc.. Na wzrost zysku i aROE w I poł. 2025 r. wpłynął też wynik wypracowany na portfelu inwestycyjnym w wysokości ponad 1,4 mld zł, wyższy o blisko 14 proc. r/r, m.in. dzięki zakupowi obligacji skarbowych przy wysokim poziomie rentowności oraz wyższym zwrotom na portfelach akcji w czasie wzrostu indeksów giełdowych. Z kolei kontrybucja należących do Grupy PZU banków Pekao i Alior do wyniku wyniosła w pierwszym półroczu br. nieco ponad 1 mld zł, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU Tomasz Kulik.
Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w I poł. 2025 r. wzrosły o 8,3 proc. r/r do ponad 9,3 mld zł (w samym II kw. o 7,7 proc. do niemal 4,8 mld zł).
"Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na poziomie 87,9 proc. - o 4,6 pkt proc. lepszym niż rok wcześniej (w II kw. 93 proc. - poprawa r/r o blisko 2 pkt proc.). Wynik operacyjny w ubezpieczeniach majątkowych wzrósł w całym półroczu o 51,2 proc. r/r, do prawie 1,4 mld zł.
"Najmocniej zwiększyła się sprzedaż w ubezpieczeniach innych niż komunikacyjne - po dwóch kwartałach br. przychody z tych ubezpieczeń wzrosły do 4,2 mld zł, tj. o 11,4 proc. r/r., przy wskaźniku mieszanym (COR) na korzystnym poziomie 80,6 proc.. Największą dynamikę ubezpieczenia pozakomunikacyjne miały w ubezpieczeniach masowych, gdzie sprzedaż tych produktów w pierwszym półroczu br. w ujęciu rocznym wzrosła o 12,2 proc., a wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się o 93,2 proc. r/r - do 396 mln zł. Wzrost przychodów generowały m.in. ubezpieczenia mieszkaniowe PZU Dom, ubezpieczenia PZU Firma dla MŚP i ubezpieczenia upraw rolnych, zarówno dzięki większej sprzedaży polis, jak i wzrostowi sum ubezpieczenia, a tym samym składki, co jest pozytywne w kontekście wciąż dużej luki ubezpieczeniowej w Polsce" - czytamy dalej.
Przychody z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosły w I poł. br. o 5,7 proc. r/r do ponad 5 mld zł, natomiast wynik z usług ubezpieczenia w tej grupie wzrósł o blisko 300 proc. r/r, do 368 mln zł - przede wszystkim dzięki dodatniemu wynikowi wypracowanemu w segmencie OC komunikacyjnego, który rok wcześniej generował stratę, podkreśliła Grupa.
"Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce w pierwszym półroczu 2025 r. wzrosły o 3,2 proc. r/r - do blisko 4,4 mld zł (w samym II kw. o 0,8 proc. do blisko 2,2 mld zł). Marża operacyjna w I półroczu 2025 roku wyniosła 26,1 proc., co oznacza wzrost o 1,6 pkt proc. r/r (w II kw. była na poziomie 28,1 proc.). Wynik operacyjny w ubezpieczeniach na życie wzrósł w całym półroczu o 10 proc. r/r - do ponad 1,1 mld zł" - napisano też w materiale.
Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w I poł. br. wzrosły o 2,3 proc. r/r do ponad 3,9 mld zł. Marża w tej grupie produktów wzrosła do 23,4 proc.. Natomiast przychody z indywidualnych ochronnych ubezpieczeń na życie wzrosły o 12,4 proc. r/r, m.in. dzięki dobrej sprzedaży ubezpieczeń na życie i dożycie, w tym oferty ubezpieczeń z premiami (PZU Perspektywa na Przyszłość) i pakietowych (PZU Pakiet na Życie i Zdrowie). Istotną rolę w przypadku tego segmentu odegrał bankowy kanał dystrybucji, wskazano także.
"Ogółem w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2025 r. największy polski ubezpieczyciel pozyskał we współpracy z bankami Pekao i Alior 882 mln zł składki ubezpieczeniowej (majątkowej i na życie), czyli o 26,5 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy z wszystkimi bankami, także spoza Grupy PZU, wzrosła w tym okresie do ponad 1,2 mld zł (o 30,5 proc. r/r)" - podsumowano.
Przychody w całym filarze zdrowia w I połowie tego roku przekroczyły 1 mld zł i były wyższe o 14,2 proc. r/r. Złożył się na to wzrost przychodów generowanych przez placówki sieci PZU Zdrowie (o prawie 12 proc. r/r), głównie przez sprzedaż na rzecz NFZ oraz komercyjną za wybrane usługi (fee for service), oraz wzrost przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 16 proc. r/r). Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec czerwca 2025 r. sięgnęła blisko 3,8 mln (wzrost o blisko 8 proc. r/r).
"Jednym ze strategicznych celów Grupy PZU jest istotny wzrost skali działalności oraz rentowności w filarze zdrowie. Już 46 proc. wizyt pacjentów w ramach ubezpieczeń i abonamentów odbywa się w placówkach własnych PZU Zdrowie (w pierwszym półroczu otwarto m.in. nowe centrum medyczne PZU Zdrowie w Poznaniu, nową pracownię rezonansu magnetycznego w podwarszawskiej Zielonce), a wskaźnik wizyt umawianych online przez aplikację mojePZU wzrósł do prawie 43 proc." - czytamy w komunikacie.
Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I półroczu 2025 r. o 18,8 proc. r/r do 72,5 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o blisko 6 proc. r/r do 32,2 mld zł.
"TFI PZU stale poszerza ofertę funduszy, odpowiadając na oczekiwania inwestorów i rynkowe trendy. W drugim kwartale przygotowało m.in. nowe fundusze inPZU Złoto oraz inPZU Bitcoin, które będą dostępne na platformie inPZU już od września br. Pierwszy z nich będzie inwestował w instrumenty finansowe powiązane z ceną złota, dążąc do odwzorowania indeksu LBMA Gold Price. Drugi, nowatorski na polskim rynku, umożliwi inwestowanie w instrumenty powiązane z wartością najpopularniejszej kryptowaluty na świecie, śledząc Bloomberg Bitcoin Index" - czytamy dalej.
Grupa PZU podkreśla, że jest też wśród liderów zarządzania oszczędnościami emerytalnymi Polaków. Aktywa zarządzane przez PTE PZU, przede wszystkim w OFE PZU "Złota jesień", a także w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU (IKE i IKZE) wzrosły po I półroczu br. o 15,1 proc. r/r do 36,3 mld zł. Natomiast TFI PZU na koniec czerwca zarządzało aktywami PPK o wartości 8,4 mld zł, co oznacza ich wzrost o 41,5 proc. r/r. Towarzystwo pod względem wartości zarządzanych aktywów PPK jest wiceliderem tego rynku, mając w nim udział na poziomie blisko 22 proc..
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 4 329,83 mln zł wobec 3 534,33 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.