Przeprowadzki na NewConnect ratunkiem dla giełdowych firm?

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych chce opracować możliwości przenoszenia notowań spółek z rynku regulowanego GPW na NewConnect - poinformował prezes SEG, Mirosław Kachniewski, cytowany przez PAP. Wyjaśnił, że powodem są standardy raportowania ESG, które mogą skłonić dużą grupę firm do zejścia z giełdy.

Wymogi ESG uderzą w polskie spółki giełdowe

Szef SEG podkreślił, że zgodnie z dyrektywą CSRD w przypadku średnich i małych spółek wprowadzone powinny być uproszczone ESRS i miały być one obowiązkowe dla spółek notowanych na rynkach regulowanych UE i dobrowolne dla nienotowanych lub notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

- SMEUnited uznało, że jak to będzie ten sam standard jak dla dużych, to będzie on zbyt wymagający, więc podzielono go na standard LSME (Listed Small Medium Enterprises) dla firm notowanych na rynkach regulowanych UE i VSME (Voluntary Small Medium Enterprises) dla nienotowanych. To jest niezgodne z dyrektywą, ale już tego się nie odkręci - powiedział Kachniewski.

SEG walczyło o to, żeby do standardu VSME dodać tzw. czwarty moduł, związany z giełdowością, co byłoby o tyle ważne, że standard LSME jest opracowany dla zaledwie 699 spółek na terenie całej UE, bo tylko tyle jest firm na rynkach regulowanych UE, które w rozumieniu unijnym spełniają kryteria uznania za spółki małe i średnie.

- Przejście z ESRS VSME do ESRS LSME w obecnej formule to przejście na dużo droższy i bardziej skomplikowany standard. Będzie to blokować debiuty na giełdzie – ocenił Kachniewski.