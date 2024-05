Analitycy widzą potencjał w akcjach Rainbow Tours

Na zamknięciu piątkowej sesji za akcje touroperatora płacono na giełdzie 99,70 zł.

Reklama

Autorzy rekomendacji zwracają uwagę, że liczba klientów biur podróży w stosunku do 2019 r. nadal oscyluje wokół - 5 proc. na koniec 2023 roku, podczas gdy liczba klientów w Rainbow Tours wzrosła o prawie proc. w latach 2019-23. - Znacząca zmiana i wzrost udziału wycieczek zagranicznych w całym miksie może doprowadzić do dalszego wzrostu udziału w rynku dużych biur podróży. Wpływ czynnika demograficznego i efekt szybszego wzrostu wynagrodzeń w Polsce niż w innych krajach może wpłynąć na kontynuację tego trendu. W związku z tym naszym zdaniem perspektywy dla sektora na najbliższe lata pozostają optymistyczne - wskazują.

Eksperci wskazują na znacznie wyższe tempo wzrostu cen w porównaniu do kosztów wycieczek. - To był optymistyczny scenariusz na 2023 rok i on się zmaterializował. W ubiegłym roku spółka była silnie wspierana przez korzystne kursy walutowe i ceny paliwa lotniczego. W tym roku dodatnia delta jest już mniejsza, ale nasze szacunki nadal sugerują, że koszty wycieczek rosną tylko nieznacznie szybciej niż ceny (w tym momencie nie ma spadków). Na początku maja nastąpił znaczny wzrost cen wycieczek, co może być sygnałem równowagi podaży i popytu na rynku. Presja konkurencyjna wydaje się być na niższym poziomie. Podsumowując, sezon wakacyjny wkrótce się rozpocznie, oferta wydaje się sprzedawać bardzo dobrze, a koszty nadal są korzystne. Może to oznaczać, że poziomy marż mogą być wyższe niż zakładaliśmy wcześniej - oceniają analitycy.

Uwzględniając obecne otoczenie rynkowe oraz dane operacyjne spółki analitycy znacząco podwyższyli prognozy finansowe dla spółki. - W kolejnych latach zakładamy w modelu, że znormalizowany poziom marży netto może wynieść około 2,7-3 proc. (wobec 2 proc. poprzednio). Te powody skłaniają nas do podtrzymania rekomendacji kupuj, a 12-miesięczną cenę docelową rewidujemy w górę do 120 zł – uzasadniają w raporcie.

Tekst jest skrótem rekomendacji BM Pekao wydanej dla Rainbow Tours. Jej autorem jest Dariusz Dziubiński. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 10 maja br. o godz. 8:58.