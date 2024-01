Pieniądza w polskiej gospodarce przybywa coraz szybciej

W danych o podaży pieniądza uwagę zwraca też wzrost zapotrzebowania na tzw. „szybki pieniądz” (agregat M1), czyli gotówkę i depozyty na żądanie. W grudniu wartość M1 wzrosła o 6,3 proc. rok do roku, najbardziej od marca 2022 r., po zwyżce o 3,8 proc. w listopadzie. To oznacza, że po raz pierwszy od stycznia 2022 r. wzrosła również realna wartość „szybkiego pieniądza” – inflacja wyhamowała bowiem do 6,2 proc. rok do roku. Wpisuje się to w oczekiwania ekonomistów, że 2024 r. będzie okresem odbicia popytu konsumpcyjnego. Na przełomie 2022 i 2023 r. realna podaż pieniądza M1 malała w tempie dochodzącym do 25 proc. rok do roku. To przekładało się na spadek wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Wzrostowi podaży „szybkiego pieniądza” sprzyja spadek zainteresowania klientów banków depozytami terminowymi o zapadalności do dwóch lat, co można wiązać z obniżkami ich oprocentowania. Wartość takich lokat była w grudniu o 26,3 mld zł mniejsza niż w listopadzie. W ujęciu rok do roku wzrosła o 16,4 proc. rok do roku, najmniej od marca 2022 r.