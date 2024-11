PGE notuje mniejszy zysk niż przed rokiem i produkuje więcej energii z węgla brunatnego

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,94 TWh (o 11 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 2,87 TWh (spadek r/r o 37 proc.), a z gazu ziemnego 1,61 TWh (więcej o 173 proc. względem analogicznego okresu w 2023 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w III kwartale 2024 roku osiągnęła 0,59 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,15 TWh, o 53 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2023 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,79 TWh, czyli o 2 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,30 TWh, czyli o 2 proc. mniej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 3,46 PJ, czyli porównywalnie do III kwartału 2023 roku.

Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 348,17 zł/MWh, co stanowi spadek o 22 proc. w relacji do analogicznego okresu 2023 roku. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w III kwartale 2024 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 589,07 zł/MWh i była niższa o 121,05 zł/MWh w porównaniu do III kwartału 2023 roku.

Poziom zadłużenia netto grupy PGE wyniósł na koniec września 4,43 mld zł wobec 11,1 mld zł na koniec grudnia 2023 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA powtarzalnej wyniósł 0,47x.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto grupy PGE (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 19 mld zł