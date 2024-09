Węgiel pozbawia Tauron zysku

Jak tłumaczy firma, pierwsze miesiące pracy w ramach nowego zarządu to budowa nowej organizacji i zespołu zmierzającego do transformacji naszej firmy. Wartość firmy budowana jest obecnie na dystrybucji. Na ten sektor wydatki inwestycyjne wyniosły 1,4 mld zł z łącznej kwoty 1,86 mld zł. – Rdzeniem biznesowym spółki jest 6 mln klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Taurona, kupujących od nas energię elektryczną. Jeden z celów, który sobie postawiliśmy to rozwój OZE, aby zapewnić tanią i zieloną energię naszym klientom – mówi Grzegorz Lot, prezes Taurona.

Spółka mniej zarabia na sprzedaży energii

W I półroczu 2024 r. Grupa Tauron wypracowała 15,3 mld zł przychodów, tj. o 32 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2023 r., głównie w konsekwencji niższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Spadki przychodów z tego tytułu zanotowano zarówno w obszarze handlu detalicznego, jak i hurtowego energią elektryczną, co wynika głównie z uzyskanych niższych cen oraz niższego przeciętnego wolumenu sprzedaży. Spadek cen jest bezpośrednio związany ze zmianą kształtowania się rynkowych cen energii elektrycznej, a zmiana wolumenu wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania ze strony klientów. W analizowanym okresie spadły przychody ze sprzedaży ciepła i gazu, wzrosły natomiast przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych.

W I półroczu 2024 r. Grupa wypracowała 3,13 mld zł EBITDA, czyli o 27 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2023 r. Główną przyczyną spadku EBITDA jest odmienny rok do roku wpływ salda doszacowania strat sieciowych w segmencie Dystrybucja, co było przede wszystkim pochodną wysokiej zmienności rynkowych cen energii elektrycznej w ostatnich dwóch latach. W I połowie 2024 r. negatywny wpływ z tego tytułu wyniósł ok. 400 mln zł, podczas gdy w I połowie 2023 r. Grupa miała do czynienia z efektem pozytywnym o wartości ponad 600 mln zł.

Węglowe odpisy

Wynik na poziomie EBIT pozostaje pod negatywnym wpływem odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmentach wytwarzanie i ciepło w łącznej wysokości ok. 1,6 mld zł. - Odpisy są pochodną systematycznie pogarszających się perspektyw rynkowych dla aktywów wytwórczych opartych o węgiel kamienny. Ponadto wynik netto Grupy w I półroczu br. uległ obniżeniu o 771 mln zł na skutek zmniejszenia poziomu aktywa z tytułu podatku odroczonego, głównie w segmencie Wytwarzanie – podkreśla Krzysztof Surma wiceprezes Taurona ds. finansowych. Sama EBITDA w sektorze wytwarzanie spadła aż o 79 proc. rok do roku z 758 mln zł do 156 mln zł.

W I połowie 2024 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 3,1 mld zł EBITDA. - Wynik ten należy uznać za dobry - marża EBITDA wzrosła półrocze do półrocza o 1,6 p.p. Porównywalna EBITDA niewiele odbiega od tej uzyskanej w zeszłym roku, a jej niższy poziom wynika ze spadającej rentowności segmentu wytwarzanie., Ponad połowa łącznej EBITDA Grupy została wypracowana przez stabilny, regulowany segment dystrybucja. Uwagę zwraca też wyższa o jedną trzecią rok do roku EBITDA w segmencie OZE, która jest wymiernym dowodem dokonującej się transformacji Grupy w kierunku odnawialnych źródeł energii – mówi Surma.