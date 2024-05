PGE notuje słabsze wyniki rok do roku. Znamy przyczynę

Dla porównania wynik EBITDA w I kw. 2023 r wyniósł około 3,35 mld zł, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld zł.

Reklama

Wyraźny wpływ na wyniki finansowe Grupy PGE w pierwszym kwartale 2024 roku ma sytuacja w segmencie energetyki konwencjonalnej. – Dobitnie pokazuje to, że stworzenie stabilnych ram funkcjonowania energetyki jest działaniem koniecznym, w tym konieczność wydzielenia aktywów konwencjonalnych z PGE, aby zapewnić naszej Grupie możliwości rozwoju i finansowania kolejnych inwestycji, a te od początku 2024 roku mocno przyspieszyły. Tylko w pierwszym kwartale br. nakłady inwestycyjne były wyższe o ok. 1/3 w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Przed nami realizacja kolejnych strategicznych dla polskiej gospodarki i energetyki projektów – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe Grupy PGE

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma sektor Dystrybucja: 992 mln zł wobec 1 274 mln zł w I kwartale 2023 r. Na wynik wpływ miały głównie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, będące efektem doszacowania różnicy bilansowej w wyniku zmiany cen energii elektrycznej.

EBITDA powtarzalna sektora Obrót wyniosła 903 mln zł, w porównaniu do — 335 mln zł (strata) w analogicznym okresie roku poprzedniego, co było wynikiem rozliczeń różnicy bilansowej oraz ujęcia strat na taryfach dla odbiorców indywidualnych w wynikach 2023 r.

Wynik EBITDA sektora Energetyka Konwencjonalna wyniósł -498 mln zł (strata), wobec 909 mln zł osiągniętych w I kwartale 2023 r., co jest głównie wynikiem spadku marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w wyniku niższych cen energii. Sektor Ciepłownictwo odnotował wynik EBITDA powtarzalna na poziomie 510 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do I kwartału 2023 r., gdy wyniósł 916 mln zł.