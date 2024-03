PGE oszacowała we wstępnych wynikach stratę netto za 2023 r. przypadającą akcjonariuszom rzędu 5 mld zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o odpisy wyniósł około 2 mld zł.

Wskazano, że nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 10 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło około 11,1 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 21,9 mld zł. Zarząd PGE informuje, że w wyniku testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych dokonano odpisów aktywów trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 8,4 mld zł brutto. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy i obniża wynik brutto grupy kapitałowej PGE. Łączna wartość odpisów aktualizujących wyniosła 8,7 mld zł - czytamy w raporcie co tłumaczy wynik netto spółki. Do energetyki konwencjonalnej zaliczają się m.in. aktywa węglowe – elektrownie i kopalnie spółki celowej PGE, PGE GiEK.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w 2023 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) przez segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 728,3 zł/MWh, a przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 722,1 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 416,9 zł/MWh. - Ponadto na wyniki 2023 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, zmniejszające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 694 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na zmniejszenie wyniku EBITDA o około 527 mln zł – czytamy w raporcie giełdowym.