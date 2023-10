Według raportu PwC, spośród trzech IPO przeprowadzonych na rynku NewConnect największym był debiut spółki Plot Twist, która pozyskała 5,6 mln zł (1,2 mln euro). Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio spółce Freemind (oferta o wartości 1,1 mln zł) oraz Demolish Games (oferta o wartości 1 mln zł). Wszystkie trzy spółki zajmują się tworzeniem i wydawaniem gier wideo.

"Według statystyk Giełdy Papierów Wartościowych, od początku 2023 roku, 10 spółek opuściło rynek główny, przy braku nowych debiutów (nie licząc przejść z rynku NewConnect). Biorąc pod uwagę niskie wyceny oraz niepewność makroekonomiczną, trend ten może utrzymać się w kolejnych kwartałach. Tymczasem kolejne duże spółki rozważają opuszczenie polskiej giełdy - wezwanie do sprzedaży akcji zgłosiły między innymi Ciech, Kernel Holding, Newag czy STS Holding. Na aktywizację rynku IPO w Polsce będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej do co najmniej drugiej połowy 2024 roku. Do końca bieżącego roku nie należy się spodziewać debiutów nowych spółek na GPW" - powiedział wicedyrektor PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych Kamil Wardzyński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w III kwartale 2023 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła zaledwie 4,6 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 52,1%. W okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r. miały miejsce 33 debiuty (wobec 21 debiutów w III kwartale 2022 r.). W minionym kwartale odnotowano w Europie jedną tzw. mega ofertę (transakcję o wartości przekraczającej 1 mld euro) - był to debiut spółki Hidroelectrica (1,9 mld euro) przeprowadzony na rumuńskiej Bucharest Stock Exchange. Debiut spółki Hidroelectrica był największym co do wartości IPO w Europie i czwartym na świecie. Na drugim i trzecim miejscu pod względem wartości IPO w Europie, uplasowały się oferty przeprowadzone na giełdzie Deutsche Börse - Schott Pharma (oferta o wartości 813 mln euro) oraz Thyssenkrupp Nucera (z ofertą o wartości 605 mln euro).

"Na globalnych rynkach, w szczególności w Europie i w Stanach Zjednoczonych, oznaki ożywienia na rynku IPO widoczne są przede wszystkim w poprawiających się nastrojach i deklaracjach inwestorów i emitentów, niż w statystykach debiutów. Wprawdzie ostatnie miesiące przyniosły udane transakcje, m.in. spółek technologicznych na rynku amerykańskim (w tym rekordowe IPO Arm Holdings o wartości ponad 5 mld euro), a w Europie liczba i wartość debiutów rośnie z każdym kwartałem, jednak poziom aktywności na rynku IPO jest w dalszym ciągu znacząco niższy od obserwowanego w latach 2020 - 2021. Powrót koniunktury w 2024 roku będzie uzależniony zarówno od uwarunkowań makroekonomicznych, racjonalizacji oczekiwań co do wycen biznesów, jak i od wyników finansowych i notowań akcji obecnych debiutantów - analiza post-IPO i utrzymanie pozytywnych trendów po debiucie wydaje się obecnie jednym z kluczowych elementów mogących przyciągnąć na dobre zainteresowanie inwestorów" - dodał partner PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych Bartosz Margol.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie i jest publikowany kwartalnie. Raport dotyczy okresu od 1 lipca do 30 września 2023 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.