Niewykorzystane okazje lubią się mścić

Niestety, WIG20 w czwartek zdołał tylko wyjść na zero. Miał wprawdzie ku temu dwa specyficzne powody – Orlen odciął dywidendę, a Allegro traciło po publikacji wyników i prognoz, a obie te spółki mają w sumie 19-proc. udział w portfelu blue chips. W piątek było nerwowo w związku z wygasaniem wrześniowej serii kontraktów i indeks po południu spadał o 1,5 proc. Można zatem powiedzieć, że zmarnowaliśmy okazję, by wrócić nad granicę hossy. Tymczasem na wykresie WIG20 jest aktywna formacja krzyża śmierci, a średnia z 50 sesji oddala się w dół od 200-sesyjnej. Indeks próbuje bronić 2300 pkt, ale wciąż bliżej mu niestety do pogłębienia dołka korekty niż do szczytu hossy. Co gorsza, widać też rotację słabości wśród gigantów. Jak nie ciążą Orlen i Allegro, to pałeczkę podażowego przejmują LPP, Dino, PZU, JSW lub Pepco. Nadzieje w bankach, ale te są w klinczu – WIG-banki cały tydzień konsolidował się między zbliżającymi się do siebie średnimi z 50 i 200 sesji.

Maluchy mają się najlepiej

Druga i trzecia linia wyglądają technicznie lepiej. mWIG40 zdołał w minionym tygodniu wrócić do granicy hossy, ale w piątek zderzył się z oporem i cofnął. Z perspektywy wykresu byłoby dobrze, gdyby zawrócił nad dołkiem 5950 pkt i ruszył powyżej szczytu z 3 września. Maluchy mają się najlepiej. sWIG80 wrócił nad średnią z 200 sesji i w piątek zmagał się z jej 50-sesyjną wersją. Jeśli przebije tę ostatnią, być może będzie to sygnał dla całego rynku, że można jeszcze wydostać się z tej korekty.