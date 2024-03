Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Cyfrowy Polsat powyżej linii średniej z 50 sesji

Kurs akcji wykazywał w minionym tygodniu podwyższoną zmienność i obroty, co ma związek z opuszczeniem tej spółki indeksu MSCI Global Standard. Nie brakuje tych, którzy liczą na to, że wraz z tym rebalancingiem skończy się „shortowanie” spółki i przynajmniej w krótkim terminie pojawi się na niej większy popyt. Wyjście notowań powyżej średniej z 50 sesji, do którego doszło w ostatnich dniach, wpisuje się w tę tezę od strony technicznej. Teraz kluczowy opór to 13,5 zł, gdzie nakładają się ostatnie lokalne szczyty i średnia 200-sesyjna. Wsparciem pozostaje strefa między szybszą średnią i dołkiem bessy.

Reklama

Reklama

Agora z konsolidacją pod szczytem trendu wzrostowego