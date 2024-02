... i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Spółka transportowa podała wstępne wyniki za 2023 r., w tym przychody 592 mln zł. W 2022 r. było to 455 mln zł, przy czym tym razem udział w przychodach na poziomie 54 mln zł miały zdarzenia jednorazowe. Rynek nie przyjął tych szacunków dobrze. Kurs akcji spadł w czwartek o 7,6 proc. przy wysokich obrotach i zszedł do ważnego średnioterminowego wsparcia przy 33,5 zł. Wsparcie może stwarzać okazje do odbicia, ale skrzyżowanie średnich z 50 i 200 sesji (formacja krzyża śmierci) sugeruje tu rosnącą przewagę podaży w szerszym horyzoncie czasowym, co zwiększa ryzyko pogłębienia zniżki.

Arctic Paper z problemami przy ważnej strefie oporów

Kurs akcji producenta papieru naruszył w minionym tygodniu strefę silnych oporów 22–23 zł. Od sierpnia 2022 r. cena nie może przebić się przez te bariery. Czwartkowe wydarzenia wpisują się w ten schemat, gdyż walory potaniały o 4,6 proc. i notowania wróciły poniżej średniej z 50 sesji.