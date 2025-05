Amerykański fundusz Ares sprzedał w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) 8,16 mln, czyli 20 proc. akcji deweloperskiej spółki. Cenę ustalono na 38 zł, co oznacza wartość transakcji na poziomie 310 mln zł. Udział Aresa w akcjonariacie Murapolu skurczy się do 48 proc. – Amerykanie deklarują, że będą dalej inwestorem strategicznym i zawarli umowę lock-upu na 180 dni.

Kurs Murapolu na maksimach. Błyskawiczna budowa księgi popytu

We wtorek po sesji Ares podał, że wyjdzie z ofertą sprzedaży 6,12 mln akcji, czyli 15 proc. Tego dnia na zamknięciu sesji kurs wynosił 43,15 zł, co oznacza, że fundusz przystał na prawie 12-proc. dyskonto. Amerykanie wykorzystali moment: w połowie maja kurs Murapolu sięgnął historycznego maksimum 44 zł, a jeszcze dwa miesiące wcześniej akcje wyceniane były o 10 zł mniej. Odbicie to efekt zapowiedzi cięcia stóp w kwietniu i spadku stawek WIBOR oraz pierwszej obniżki w maju.

Ares odzyskał z inwestycji w Murapol szacunkowo 1,2 mld zł gotówki