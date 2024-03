Unibep ze stratą, przegląda aktywa

Czytaj więcej Budownictwo Trzy, cztery lata na pełną metamorfozę Unibepu Drogi, budownictwo modułowe, przemysł, a także gotówka, rentowność, cierpliwość – pod kierunkiem Dariusza Blochera grupa w średnim terminie chce wskoczyć na wyższy poziom.

Grupa zajmuje się generalnym wykonawstwem, kontroluje również dewelopera mieszkaniowego Unidevelopment i fabrykę drewnianych modułów dla budownictwa, Unihouse. Pod koniec 2021 r. rozważaną opcją było IPO lub znalezienie współinwestora dla Unidevelopmentu. W 2023 r. firma ta sprzedała 423 lokale, o 20 proc. więcej rok do roku i o 54 proc. mniej niż w 2021 r.

Unihouse koncentrował się w produkcji na rynki skandynawskie, które również mierzą się ze spowolnieniem w mieszkaniówce, dodatkowo szkodzą niekorzystne różnice kursowe.

Mocny bilans

W maju ub.r. za sterami grupy usiadł Dariusz Blocher związany wcześniej z Budimeksem. Na konferencji podsumowującej 2022 r. menedżer prosił o cierpliwość i postawił sprawę jasno: sześć–siedem kwartałów zajmie ustawienie organizacyjne biznesu, za trzy lata będzie można ocenić metamorfozę.

- Rok 2023 upłynął pod znakiem globalnej inflacji i zawirowań gospodarczych, które negatywnie wpłynęły na zdolność grupy do utrzymania poziomów rentowności notowanych we wcześniejszych latach. Mowa w szczególności o dalszym, istotnym wzroście cen niektórych grup materiałów, permanentnym niedoborze pracowników fizycznych i specjalistów, 20-proc. wzrośnie płacy minimalnej, a wreszcie ogólnej, negatywnej tendencji popytowej w budownictwie. Szczególnie dotkliwa w tym warunkach okazała się niemożność zmiany na lepsze warunków kontraktowych zawartych umów – skomentował Dariusz Blocher. - Wyniki osiągnięte w 2023 r. są zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań. Przed nami wiele wyzwań. Wdrożyliśmy wiele zmian i usprawnień o charakterze strategicznym. Dążymy do osiągnięcia dodatniej rentowności EBIT jeszcze w tym roku. Obecnie dysponujemy uporządkowanym bilansem, dokładnie zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka oraz stabilnym i rentownym portfelem zamówień. Stanowi to mocny fundament dla naszych przyszłych działań – dodał.