Shoper odkrywa karty w sprawie IPO

Przedmiotem oferty będzie około 27,1 proc. akcji, w tym około 2,5 proc. w ramach opcji stabilizacyjnej. Oferującymi walory są aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz PE V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do nie sprzedawania lub nie emitowania akcji przez okres 360 dni po ofercie. Menadżerami IPO są mBank, BM PKO BP oraz Wood & Company. Shoper jest właścicielem najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (ang. software as a service). Firma informuje, że z jej rozwiązań korzysta ponad 20 tys. klientów, w tym 15,8 tys. klientów bezpośrednich, którzy w 2020 r. wygenerowali 4 mld zł GMV (ang. gross merchandise value), co oznacza wzrost o 87 proc. rok do roku.