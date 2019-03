Unia przygotowuje prawne instrumenty by chronić sieci 5G

To odpowiedź europosłów na potrzebę przygotowania jednolitego sposobu podejścia państw członkowskich do bezpieczeństwa sprzętu i usług chińskich firm. Za sprawą przepisów poprawić ma się ochrona konsumentów, a przedsiębiorstwa mają mieć większą łatwość w stosowaniu procedur. Większe uprawnienia zyskuje unijna agencja ds. bezpieczeństwa cybernetycznego (ENISA). Parlament przyjął również rezolucję wzywającą do podjęcia działań na szczeblu UE w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z rosnącą obecnością technologiczną Chin w UE. Posłowie wyrażają w niej „głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się ostatnio opiniami, wedle których sprzęt funkcjonujący w sieci 5G może mieć wbudowane moduły umożliwiające chińskim producentom i władzom nieuprawniony dostęp do danych osobowych Europejczyków i systemów telekomunikacyjnych w UE" - czytamy.