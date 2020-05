Pandemia nie zatrzymała inwestycji w JSW i Bogdance

Największe problemy w ostatnich tygodniach spółka miała w kopalni Pniówek, gdzie stwierdzono już ponad 1 tys. przypadków zarażenia koronawirusem wśród załogi. Zakład powraca obecnie do normalnej pracy. – Górnicy to twardzi ludzie, którzy wiedzą co to są zagrożenia. Nie wpadamy w histerię, sprzedaż z kopalni Pniówek w żadnym momencie nie była zagrożona. Wszystko mamy pod kontrolą, to kwestia organizacji pracy, determinacji i dyscypliny pracowników – kwituje Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW.