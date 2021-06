Pekabex zamienia beton w złoto

W 2015 r. Pekabex sprzedał akcje w IPO po 10 zł i przez długie lata notowania oscylowały wokół tej wartości. W 2020 r. pandemia sprowadziła kurs do historycznego minimum, poniżej 7 zł, a w zeszłym miesiącu cena wspięła się na historyczne maksimum 27,8 zł. Mimo pandemii rekordowe były wyniki za 2020 r., mimo III fali rekordowym I kwartałem był początek 2021 r., blisko szczytu utrzymuje się wartość portfela zamówień. Pekabex to producent prefabrykatów z betonu, generalny wykonawca i od niedawna deweloper mieszkaniowy. Ambicje spółki to wejście do I ligi europejskich producentów – drogę do tego zapoczątkowało przejecie w Niemczech. Czy są szanse na kolejne rekordy? Jakie są perspektywy spółki w czasie szalejących cen materiałów? Czy wróci era bloków z wielkiej płyty?