GPW rzuca rynek na głęboką wodę

Mimo nakreślonego planu działań pytań na chwilę obecną jest wciąż więcej niż odpowiedzi. W ostatnich dniach listopada odbyło się co prawda spotkanie GPW z przedstawicielami branży maklerskiej, by omówić temat wdrażania nowego systemu, ale czym innym są spotkania i plany na papierze, a czym innym życie. – Jesteśmy po pierwszych prezentacjach planowanych zmian. Z doświadczenia wiemy, że po bardziej szczegółowej analizie zmian, zazwyczaj okazują się one bardziej złożone – mówi Dariusz Wawrzyńczak z DM BOŚ. A przecież złożoność ta ma też swoje wymierne odbicie w kosztach, które będzie musiała ponieść branża maklerska w związku z dostosowaniem się do nowych wymogów technologicznych. Dzisiaj wiadomo jedynie tyle, że będą one duże, ale jak bardzo tego nie wie nikt. Zaskoczenia mogą pojawić się właściwie na każdym etapie. Jakby więc wyzwań natury technologicznej było mało, to dochodzi dodatkowe związane z planowaniem budżetów na ten projekt.