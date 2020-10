Cofnięcie na rynku akcji w Europie

Główne indeksy giełdowe w Europie rozpoczęły handel od spadków, co miało związek głównie z negatywnymi informacjami płynącymi z za oceanu. Spółka Johnson&Johnson poinformowała, że wstrzymuje prace nad szczepionką na koronawirusa, a to w związku ze stwierdzeniem niewyjaśnionej choroby u jednego z testerów. Ponadto należy zauważyć, że sytuacja pandemiczna na Starym Kontynencie robi się coraz bardziej poważna. Wraz z rosnącą liczbą odnotowanych przypadków zakażeń koronawirusem, kolejne kraje wprowadzają nowe ograniczenia, co nie jest dobrą wiadomością dla europejskiej gospodarki. Przed południem rozczarował także indeks nastrojów ekonomicznych ZEW, który spadł do poziomu 56,1 pkt z 77,4 pkt odnotowanych we wrześniu,