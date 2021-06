Lider osłabł, ale rynek się trzyma

Na rynku walutowym doszło do osłabienia euro i dolara względem złotego. Pierwsza waluta taniała o 0,2 proc. do 4,5171 zł, a druga o 0,1 proc. do 3,7283 zł. Powyżej 72 dol. trzymała się ropa WTO, a złoto wciąż stabilizowało się w okolicy 1860 dol. Bitcoin pozostawał w konsolidacji przy 40 000 dol. W ten międzyrynkowy spokój wpisywało się zachowanie kontraktów na S&P500. Oscylowały przy poziomie neutralnym, zapowiadając tym samym spokojny początek sesji na Wall Street.