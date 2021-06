Sesja z jednym, kluczowym rozgrywającym

Trwająca od początku czerwca fala wzrostowa notowań akcji producenta "Cyberpunka" została w środę dotkliwie skorygowana. Choć w początkowej fazie sesji kurs rósł o 6,3 proc. do 211,65 zł (najwyższy poziom od 30 marca), to ostatecznie spadł o 6,45 proc. do 186,14 zł. Wartość akcji, które zmieniły właściciela sięgnęła aż 297 mln zł, co stanowiło blisko jedną czwartą obrotów na całym szerokim rynku. CD Projekt był zdecydowanie najsłabszą spółką w portfelu blue chips i to w dużej mierze jemu można przypisać finisz WIG20 na minusie. Indeks stracił w środę 0,2 proc. i zakończył dzień na poziomie 2225 pkt. Ta zmiana wpisuje się w to, co obserwujemy na wykresie indeksu od początku czerwca. Mowa o konsolidacji, w której punktem równowagi jest na ten moment 2240 pkt. Faza przestoju po kwietniowo-majowym rajdzie byków jest całkiem uzasadniona. Pytanie tylko, czy z korekty płaskiej nie zmieni się w silniejszą wyprzedaż? W środę w górę ciągnęły indeks spółki odzieżowe (CCC, LPP), co pokazuje, że popyt wciąż gra pod odmrażanie gospodarki i trend inflacyjny. Jeśli więc szukać motorów napędowych ewentualnego powrotu do zwyżek, to właśnie tym tropem.