Ryzyko korekty WIG20 oddala się

I choć do końca sesji nie odrobiły strat, to z czasem coraz lepiej wyglądała sytuacja banków oraz przedsiębiorstw energetycznych i petrochemicznych. Taki obraz sesji utrzymał się już do końca, jednak siła wspomnianych branż wyniosła WIG20 do niecałych 2237 pkt, czyli o 0,83 proc. Tym samym indeks blue chips odrobił wszystkie straty ze środy i zakończył dzień niemal w tym samym miejscu, co we wtorek. Tym razem słabiej od dużych firm, wypadły małe i średnie - indeksy zakończyły dzień w punkcie wyjścia.