Czerwcowa korekta start?

O ile w maju to WIG20 odstawał na plus od reszty rynku, to w czerwcu znów wróciła relatywna siła misiów. Widać to było w środę – gdy WIG20 należał do grona najsłabszych indeksów w Europie (gorzej radził sobie tylko słowacki SAX), mWIG40 i sWIG80 były na lekkich plusach. Licząc od początku miesiąca pierwszy jest na 0, a drugi na +1,7 proc. W środę w gronie średnich spółek najlepszy był Comarch, a najsłabsze Enea i PlayWay. Wśród maluchów liderem był Congor, a maruderem Mirbud. Na szerokim rynku na plus wyróżniała się Prairie Mining ze wzrostem kursu o 17,8 proc. po informacji o pozwie przeciwko Polsce. Negatywnym bohaterem była Coal Energy ze spadkiem o ponad 11 proc. przy obrocie 3,1 mln zł.