Niedźwiedzie górą na starcie

Końcówka wczorajszej sesji na warszawskiej giełdzie zepsuła obraz rynku. Mimo bowiem tego, że niemal przez cały dzień WIG20 utrzymywał się na plusie, to na ostatniej prostej do głosu doszła podaż i ostatecznie WIG20 stracił 0,35 proc. Także na minusie dzień zakończył indeks WIG, który wciąż nie może ustanowić nowego, historycznego rekordu. Patrząc na dzisiejszy początek notowań również niewiele wskazuje na to, abyśmy przybliżyli się do tego celu.