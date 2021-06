Rozczarowująca końcówka sesji

W godzinach popołudniowych zapał do zakupów inwestorów handlujących w Warszawie wyraźnie osłabł, co sprawiło, że krajowe indeksy roztrwoniły wypracowaną zwyżkę, a w końcówce sesji inicjatywę na rynku przejęli sprzedający, spychając główne indeksy pod kreskę. WIG20 finiszował 0,35 proc. na minusie, a WIG stracił 0,16 proc. Cofnięcie się indeksów było o tyle zaskakujące, że nie korespondowała z zachowaniem pozostałych europejskich rynków akcji, gdzie do samego końca notowań więcej do powiedzenia mieli kupujący. Kolor zielony był obecny zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu.