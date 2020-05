Byki wracają do gry

Początek notowań należał do sprzedających, chociaż nie była to jakaś znacząca przewaga. W pierwszych minutach handlu WIG20 tracił bowiem około 0,2 proc. Przewaga niedźwiedzi była jednak krótkotrwała. Byki szybko przeszły do ofensywy i po godzinie od rozpoczęcia notowań indeks największych spółek zyskiwał prawie 1 proc. Liderem wzrostów w tym gronie jest CD Projekt, który zyskuję prawie 3 proc.