Po mocnych wzrostach inwestorzy muszą złapać oddech

Nieco większy optymizm, o ile tak można to nazwać, obserwujemy za oceanem. Choć S&P 500 i Dow Jones notowane są na minusie, to Nasdaq dzielnie walczy o honor amerykańskiej giełdy. Po części nie powinno dziwić to obserwatorów rynku akcyjnego - inwestorzy zdają sobie sprawę, że odbicie od marcowego dołka, które przerodziło się już w hossę, w dużym stopniu wynika z ogromnego zainteresowania spółkami technologicznymi. Faktem jest, że Nasdaq traci do historycznych szczytów jedynie 4% i coraz śmielej zmierza "na północ". Odrabianie strat tego konkretnego indeksu przypomina już tzw. odbicie w kształcie litery V. Dzisiejsze wyniki kwartalne giganta z amerykańskiej branży detalicznej mogą być pewnym potwierdzeniem, iż technologia i Internet pełnią w naszym codziennym życiu ogromną rolę. Walmart odnotował bowiem wzrost sprzedaży e-commerce aż o 74%.