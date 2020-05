Byki się rozpędzają

To co jednak cieszy bardziej to fakt, że wzrosty z początku dnia nie były ostatnim tańcem byków. W miarę upływu czasu wzrosty przybierają na sile. O godz. 13.30 indeks największych spółek naszego rynku zyskiwał już 2,3 proc. Liderem wzrostów jest KGHM, którego akcje rosną o prawie 9 proc. Mocno prezentuje się także Dino. Akcje tej firmy drożeją o 8 proc. po publikacji wyników za I kwartał.