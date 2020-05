Akcje znów pod presją

W sytuacji WIG20 w środę nie zmieniło się praktycznie nic. Indeks polskich dużych spółek od tygodni porusza się w wąskim zakresie punktowym, oscylując wokół 1600 pkt. Indeksy mWIG40 i sWIG80 zniżkowały nieco mocniej. Obraz mWIG40 jest bardzo podobny jak WIG20. Również w przypadku indeksu średnich spółek zmienność w ostatnich tygodniach bardzo zmalała, a zakres ruchów ogranicza się do około 100 pkt. W środę głównymi hamulcowymi wśród średniaków były Benefit Systems oraz Eurocash. Ta druga firma nie do końca spełniła oczekiwania analityków co do wyników za I kwartał.