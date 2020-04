Panika szybko mija, indeksy giełdowe w górę

Cena ropy WTI znalazła się wczoraj nawet poniżej 7 dolarów za baryłkę. Do takiego stanu rzeczy doprowadził gwałtowny spadek popytu na ten surowiec, co jest bezpośrednim skutkiem pandemii koronawirusa. Z racji wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się drastycznie spadło zapotrzebowanie na paliwo i jak na razie ciężko ocenić, kiedy sytuacja wróci do normy. Poszczególne kraje decydują się już co prawda na stopniowe odmrażanie gospodarek, jednak obecny stan może utrzymać się jeszcze przez dłuższy czas. Niemniej jak widać po dzisiejszej sesji, panika na rynku akcji szybko mija, a główne indeksy giełdowe w Europie kończą dzień na przyzwoitym plusie. Niemiecki Dax zamknął się 1,66% wyżej, francuski CAC 40 dodał 1,25%, a londyński FTSE 100 zyskał 2,31%.